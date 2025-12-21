Heiligabendfeier für Alleinstehende beim CVJM

Die Feier beginnt um 18:00 Uhr im CVJM-Haus an der Teinerstraße 3–5. Bei festlichem Essen, Gesprächen und warmen Getränken ist für eine besinnliche Atmosphäre gesorgt. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Eintrittskarte erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Restkarten sind noch erhältlich im CVJM-Haus, im Diakonietreff und in der Evangelischen Ladenkirche. Diese Einladung richtet sich an alle, die allein sind oder jemanden kennen, der an Heiligabend Gesellschaft sucht. Für Fragen und weitere Informationen steht das CVJM-Team bereit: 0208 381688.