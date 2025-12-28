Hauptfriedhof bekommt neue Eichen für historische Allee

Die neuen Eichen sollen die historische Allee langfristig erhalten. Diese prägt das Gesamtbild des Hauptfriedhofs und ist ein Highlight für Besucher. Die Säuleneichen sind besonders robust gegen Wind und Trockenheit - wichtig wegen des Klimawandels, heißt es von der Stadt. Die Allee trägt zur biologischen Vielfalt bei und ist ein wichtiger Teil der Friedhofskultur. Alle Bäume werden jährlich fachgerecht beschnitten, um ihre charakteristische Form zu behalten. Der Baumbestand auf städtischen Friedhöfen ist auch ein wichtiges Element der städtischen Begrünung.