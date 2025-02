Hattrick von Claude-Maurice besiegelt Gladbacher Niederlage

Mönchengladbach (dpa) - Mit einem Dreierpack von Alexis Claude-Maurice und einer Rekordserie hat der FC Augsburg die Abstiegszone in der Fußball-Bundesliga weit hinter sich gelassen und die Erfolgsserie von Borussia Mönchengladbach beendet. Die Gäste blieben mit dem 3:0 (0:0)-Erfolg am Niederrhein im siebten Ligaspiel nacheinander unbesiegt, profitierten dabei aber auch von der frühen Roten Karte gegen Gladbachs Torhüter Jonas Omlin (28. Minute). Eine solche Serie schafften die Augsburger zuvor bislang nur in der Saison 2015/16.

Die vor dem Spiel viermal unbesiegten Gladbacher fielen damit im Rennen um die internationalen Startplätze wieder zurück. Vor 51.493 Zuschauern im Borussia-Park erzielte Torjäger Claude-Maurice nach der Pause einen Hattrick und traf in der 55., 61. und 70. Minute zum Auswärtssieg. Der beste FCA-Torschütze kommt damit auf bislang neun Saisontreffer.

50. Bundesliga-Spiel für FCA-Coach Thorup

Die Augsburger kamen mit dem Selbstvertrauen aus dem 0:0 gegen RB Leipzig. FCA-Coach Jess Thorup, der am Freitag 55 Jahre alte wurde, setzte in seinem 50. Spiel als Bundesligatrainer bis auf eine Ausnahme auf die Elf des vergangenen Wochenendes. Im Angriff startete Phillip Tietz für Samuel Essende, um den zuletzt schwächelnden Angriff ein wenig zu beleben.

Gefordert war bei den Gästen aber zunächst die Defensive. Die Gladbacher, bei denen nur Torhüter Omlin für den verletzten Moritz Nicolas neu in die Startformation kam, übernahmen die Kontrolle gegen die physisch starken und robusten Gäste, die mit einer Fünfer-Abwehrkette den Strafraum abschirmten und nur sehr schwer zu überspielen waren.

Sippel muss Omlin ersetzen

Omlins Rückkehr war allerdings nicht von langer Dauer. Borussias Kapitän sah nach einem Foul vor der Strafraumgrenze an Fredrik Jensen die Rote Karte. Tobias Sippel rückte nach und kam damit nach knapp zwei Jahren wieder zu einem Bundesligaeinsatz. Für ihn musste Kreativspieler Kevin Stöger weichen.

Somit war es eine neue Partie, in der die Gastgeber direkt in Unterzahl eine dicke Chance zur Führung hatten, aber Ko Itakura, Joe Scally und Nico Elvedi scheiterten jeweils mit ihren Kopfbällen nacheinander an FCA-Keeper Finn Dahmen, der kurz darauf auch gegen Robin Hack zur Stelle war.

Die Gäste kamen in Überzahl zu mehr Ballbesitzphasen und dadurch auch zu guten Tormöglichkeiten. Diese nutzte Claude-Maurice. Nach einem feinen Anspiel von Jeffrey Gouweleeuw traf Augsburgs bester Torjäger zunächst zum 1:0 und sechs Minuten später zum 2:0.

Thorup brachte zudem drei frische Spieler ins Team und setzte die Gladbacher damit noch mehr unter Druck. Erneut Claude-Maurice traf dann noch zum 3:0-Endstand.