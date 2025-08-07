Navigation

Haseloff: Staffelstab-Übergabe war langfristig geplant

Veröffentlicht: Donnerstag, 07.08.2025 15:11

Die CDU in Sachsen-Anhalt setzt vor der Landtagswahl im nächsten Jahr auf einen personellen Wechsel. Das ist keine kurzfristige Entscheidung.

Landesregierung Sachsen-Anhalt - Haseloff und Schulze
© Hendrik Schmidt/dpa

Sachsen-Anhalt

Magdeburg (dpa) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Übergabe des Staffelstabes an Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Sven Schulze nach eigenen Worten lange geplant. Er habe schon vor fünf Jahren angekündigt, die Legislaturperiode für den Übergang zu nutzen, sagte der 71-Jährige in Magdeburg. 

Schulze bringe als Minister und Parteichef sowie ehemaliger Europaabgeordneter Erfahrung und Format mit, den Übergang hinzubekommen und zu organisieren, so Haseloff. Er stehe zudem für eine klare Abgrenzung zur AfD, habe eine klare politische Orientierung. 

Haseloff tritt zur Landtagswahl 2026 nicht erneut als CDU-Spitzenkandidat an. Stattdessen will der 46-jährige Schulze kandidieren. Final wird bei der CDU über die Spitzenkandidatur bei der Listenaufstellung am 1. November entschieden.

Haseloff betonte, seine persönliche Mission sei stets gewesen, dass es «immer eine demokratische Mehrheit geben muss aus der Mitte heraus». Auf die CDU komme es an. Wenn die CDU keinen Erfolg habe, werde es «ganz schwierig für die demokratische Zukunft in diesem Land».

© dpa-infocom, dpa:250807-930-885055/3

