Hartenstein unter Druck: OKC verliert Spiel drei in Denver

Denver (dpa) - Die Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Basketballprofi Isaiah Hartenstein sind in den Playoffs der NBA unter Druck geraten. Das beste Team der regulären Saison verlor das erste Auswärtsspiel der Viertelfinalserie gegen die Denver Nuggets nach Verlängerung mit 104:113. Nach drei absolvierten Partien steht es in der Best-of-seven-Serie 1:2 aus Sicht von Hartensteins Mannschaft. Zum Weiterkommen sind vier Siege nötig.

In dem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel vergaben jeweils die Stars auf beiden Seiten Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit die Chance auf die Entscheidung. Oklahomas Shai Gilgeous-Alexander kam am Ende auf eher mäßige 18 Punkte und Nikola Jokic für Denver auf 20.

Erst in der Verlängerung setzte sich der Gastgeber entscheidend ab: Oklahoma erzielte in den fünf Minuten lediglich zwei Zähler. Für die Nuggets verbuchten vier der fünf Starter 20 Punkte oder mehr. Center Hartenstein kam in rund 30 Minuten Spielzeit auf zehn Zähler, zehn Rebounds, vier Assists, einen Steal und einen Block.

Bereits am Sonntagabend (21.30 Uhr MESZ) haben die Denver Nuggets die Chance, sich – erneut vor heimischer Kulisse – den dritten Erfolg zu holen.

Mitchell bringt Cleveland wieder heran

Derweil haben die Cleveland Cavaliers in der Serie gegen die Indiana Pacers auf 1:2 verkürzt. Dank eines überragenden Donovan Mitchell gewann das beste Team der Eastern Conference nach zwei Heimniederlagen zum Auftakt auswärts mit 126:104.

Mitchell traf knapp die Hälfte seiner 29 Würfe, steuerte 43 Punkte, neun Rebounds und fünf Assists bei. Starspieler Tyrese Haliburton, der in Spiel zwei noch mit einem verwandelten Dreier kurz vor Schluss für die Entscheidung sorgte, erwischte auf der anderen Seite einen schwachen Abend und kam lediglich auf vier Zähler.