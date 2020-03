Harte Fronten bei Wahlrechtsreform - Vorwürfe gegen Union

Wie groß wird der Bundestag?

Berlin (dpa) - Die Hoffnung auf eine Reform des Wahlrechts gegen einen immer größeren Bundestag schwindet. «Mit Blick auf die verlorene Zeit ist jetzt eine umfassende Wahlreform nicht mehr möglich», sagte Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann der «Rheinischen Post».

Auch die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, sagte: «Es gibt keine Möglichkeit der Einigung, so scheint es im Moment.» In der Verantwortung sehen beide vor allem die Unionsparteien CDU und CSU. Für Mittwochnachmittag war im Bundestag eine Aktuelle Stunde zur Wahlrechtsreform geplant.

Eigentlich soll der Bundestag 598 Abgeordnete haben. Schon seit der Wahl 2017 sind es aber 709, so viele wie nie zuvor. Bei der nächsten Wahl könnten es noch mal deutlich mehr werden. Denn vor allem CDU und CSU gewinnen bisher in den Wahlkreisen viele Direktmandate, aber 2017 holten sie nur rund 33 Prozent der Zweitstimmen - und liegen in Umfragen derzeit noch darunter. Weil jeder direkt gewählte Abgeordnete derzeit auch in den Bundestag einziehen darf, bekommen die anderen Parteien mehr Plätze, damit das Kräfteverhältnis den Wählerstimmen entspricht.

Eine Reform halten deswegen alle Fraktionen im Bundestag für notwendig. FDP, Linke und Grüne haben einen gemeinsamen Vorschlag vorgelegt, die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren. Die SPD-Fraktion ist mehrheitlich dafür, in der nächsten Wahl die Zahl der Sitze bei 690 zu deckeln, auf Kosten von Direktmandaten, und danach nochmal gründlich zu beraten. CDU und CSU haben bisher keine offizielle einheitliche Position, wehren sich aber dagegen, die Zahl der Wahlkreise oder Direktmandate zu verringern.

Oppermann sagte, eine Deckelung könne noch beschlossen werden, und forderte CDU und CSU zu Kompromissbereitschaft auf. Die Union sei jetzt die einzige Fraktion, die keine beschlossene Position habe. «Ich hoffe, dass sie trotzdem den Ernst der Lage erkannt hat. Das Vertrauen in die Institution des Deutschen Bundestages steht auf dem Spiel», sagte er.

Haßelmann sagte, vor allem die CSU handele «verantwortungslos» und lehne alles ab, was ihr keinen Vorteil brächte. Man solle aber nichts unversucht lassen, um doch noch zu einer Einigung zu kommen. «Die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch.» Auch die CDU sei in der Verantwortung, denn derzeit fehle der Union die Kraft, eine gemeinsame Position zu finden. Die Fraktionschefs hätten sich schon zwei mal getroffen, ein eigentlich für vergangenen Dienstag geplantes Treffen sei kurzfristig abgesagt worden.