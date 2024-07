Handballer Häfner verkündet Karriereende als Nationalspieler

Paris (dpa) - Handballer Kai Häfner beendet nach den Olympischen Spielen in Frankreich seine Karriere in der Nationalmannschaft. «Nach reiflicher Überlegung habe ich die Entscheidung getroffen, dass das mein letztes Turnier mit der Nationalmannschaft sein wird. Es waren über zehn wunderschöne Jahre mit vielen tollen Erfolgen und Momenten, die ich nie vergessen werde. Für diese Zeit bin ich unendlich dankbar», sagte der 35-Jährige der «Sport Bild». In der Bundesliga will der Rückraumspieler weiterhin für den TVB Stuttgart auflaufen.

Häfner, der bei den Sommerspielen in Paris den verletzten Franz Semper ersetzt, hatte 2010 sein Debüt im DHB-Trikot gegeben. Seine größten Erfolge mit dem deutschen Team sind der EM-Titel 2016 und die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro vor acht Jahren.

Vor seinem Karriereende will Häfner den Olympia-Erfolg aus Brasilien wiederholen. Nach Auftaktsiegen über Schweden und Japan haben Deutschlands Handballer beste Chancen, das Viertelfinale zu erreichen. Ziel ist eine Medaille.