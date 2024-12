Hamilton unterschätzte Wucht des Wechsels zu Ferrari

Abu Dhabi (dpa) - Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat Fehler im Umgang mit seinem Wechsel von Mercedes zu Ferrari eingestanden. «Ich hatte erwartet, dass es schwierig wird, aber ich habe es insgesamt unterschätzt. Es hat gedauert, bis die Leute darüber hinweg waren», sagte der 39-Jährige vor seinem letzten Rennen im Silberpfeil am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) in Abu Dhabi zur Resonanz auf seinen damals überraschenden Schritt: «Ich werde mich nicht entschuldigen, aber dieses Jahr war eines der schwierigsten in Bezug darauf, wie ich mit so einer Situation umgegangen bin.»

Der Brite Hamilton hatte schon zu Beginn des Jahres seinen Transfer zur Scuderia verkündet. «Es war komisch von Anfang an», sagte der Routinier zur Situation in seinem Team ab dem Tag nach Bekanntwerden des Transfers. Zwölf Saisons lang fuhr Hamilton insgesamt für den deutschen Autobauer und holte sechs seiner sieben Fahrertitel im Mercedes.

Vergleiche mit Schumacher spielen keine Rolle

Im Ferrari will er 2025 einen neuen Anlauf nehmen, um alleiniger Rekordchampion zu werden. Noch liegt er nach gewonnenen Weltmeisterschaften gleichauf mit Michael Schumacher. «Es ist ein Traumszenario für jeden Fahrer, so eine Möglichkeit zu haben», sagte Hamilton zur Chance bei den Italienern und ergänzte: «Ich denke nicht daran, mich mit Michael zu vergleichen. Das spielt für mich jetzt gerade keine Rolle.»

Hamilton erlebt in Abu Dhabi emotionale Tage. «Man sitzt da und realisiert, das sind die letzten Momente mit dem Team. Es ist schwer, dieses Gefühl zu beschreiben. Ich bin insgesamt sehr stolz auf das, was wir als Team erreicht haben», sagte er. Ihm würden die positiven Dinge in Erinnerung bleiben. «Es ist das Lachen, als wir Erfolg hatten», antwortete Hamilton auf die Frage, woran er in der Zeit bei Mercedes zuerst denkt: «Diese Erinnerungen nehme ich mit. Die Emotionen, die guten Dinge nehme ich mit.»