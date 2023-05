Hamilton kritisiert Gesetzeslage in Florida: «Nicht gut»

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat vor dem Rennen in Miami die Gesetzeslage in Florida kritisiert. «Es ist überhaupt nicht gut», sagte der für Mercedes fahrende Brite, als er auf die jüngsten Maßnahmen der Regierung angesprochen wurde, die in dem US-Bundesstaat die Rechte und Freiheiten der LGBTQ-Gemeinde einschränken.

© Matthias Schrader/AP/dpa