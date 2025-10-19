Navigation

Hamas widerspricht US-Vorwürfen zu geplantem Angriff

Veröffentlicht: Sonntag, 19.10.2025 09:48

Das US-Außenministerium warnt vor einem Angriff der Hamas auf Zivilisten in Gaza. Die Terrororganisation spricht von «haltlosen Behauptungen» und verweist auf angebliche israelische Propaganda.

Konflikt in Nahost

Gaza/Tel Aviv (dpa) - Die islamistische Terrororganisation Hamas hat Vorwürfe der USA zurückgewiesen, denen zufolge sie einen Angriff auf palästinensische Zivilisten im Gazastreifen plane. Es handele sich um «haltlose Behauptungen», die im Einklang mit israelischer Propaganda stünden, hieß es in einer Mitteilung der Hamas.

Das US-Außenministerium hatte vor einem «unmittelbar bevorstehenden» geplanten Angriff der Hamas auf palästinensische Zivilisten gewarnt. Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über «glaubwürdige Berichte» informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit. 

Es hatte nach Inkrafttreten der Waffenruhe am 10. Oktober und dem Rückzug der israelischen Truppen aus knapp der Hälfte des Küstenstreifens Berichte über Hinrichtungen von palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen durch die Hamas gegeben.

Berichte über Zusammenstöße zwischen Hamas und Clans

In der Hamas-Mitteilung wurde Israel vorgeworfen, es habe «kriminelle Banden» im Gazastreifen unterstützt, die Morde, Entführungen, den Diebstahl von Hilfstransporten und Überfälle auf palästinensische Zivilisten verübt hätten. Es hatte zuletzt mehrfach Berichte gegeben über gewaltsame Zusammenstöße zwischen der Hamas und rivalisierenden Clans im Gazastreifen, die sich der Hamas-Herrschaft widersetzten. 

Israel beobachtet mit Sorge den Versuch der Hamas, ihre Kontrolle des Gebiets wiederherzustellen. Die im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung vorgesehene Niederlegung der Waffen lehnt die Hamas ab.

