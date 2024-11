Hamas-Amt: Fast 100 Tote bei Angriffen im Gazastreifen

Die Kämpfe im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens dauern an. In der Ortschaft Beit Lahia schlug eine Bombe nach palästinensischen Angaben in ein fünfstöckiges Wohnhaus ein.

© Fadi Wael Alwhidi/dpa