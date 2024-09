Hagen/Essen: Die Polizei Hagen bittet um Mithilfe bei Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung mit

Hagen: Am Abend des 20. August 2024 griff ein namentlich bekannter 25-jähriger Mann seine Ex-Lebensgefährtin in deren Wohnung in Bad Laasphe mit einem Messer an. (Pressemeldung vom 21.08.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5847902)

Zuvor hatte er sich durch Vortäuschen falscher Tatsachen Zugang zu der Wohnung verschafft. Nach einer verbalen Auseinandersetzung nahm der 25-Jährige ein Küchenmesser an sich und verletzte die 27-Jährige damit nicht unerheblich im Gesicht und am Hals. Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Angreifer. Derzeit liegen den Ermittlern Hinweise darauf vor, dass der Flüchtige sich im Großraum Essen aufhalten könnte. Die Kripo wendet sich nun an die Öffentlichkeit und fragt, wer Angaben zum Aufenthaltsort des 25-Jährigen machen kann. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Die Fahndungsfotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/144917

