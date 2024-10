Haaland-Traumtore: Manchester City mit Gala

Manchester (dpa) - Ein Weltklasse-Tor und ein perfekter Abschluss nach einer Traumkombination: Superstar Erling Haaland hat Manchester City zum zweiten Sieg in der Champions League geschossen. Der Stürmer lenkte beim 5:0 (1:0) über Sparta Prag den Ball artistisch in der Luft liegend per Hacke ins Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 (58. Minute).

Dazu war der Norweger für das Team von Pep Guardiola auch für das 4:0 verantwortlich (68.). Der Angreifer vollendete einen perfekten Spielzug über Rico, Lewis, Phil Foden und Matheus Nunes eiskalt. Foden hatte den englischen Champion bereits nach drei Minuten in Führung gebracht. John Stones (64.) und Matheus Nunes (88./Foulelfmeter) waren ebenfalls erfolgreich.

Lille überrascht Atletico

Atlético Madrid patzte überraschend beim 1:3 (1:0) gegen OSC Lille. Das 1:0 durch Argentiniens Weltmeister Julian Alvarez reichte nicht (8.). Edon Zhegrova (61.) und Jonathan David (74./Foulelfmeter/89.) drehten das Match. Die Franzosen aus Lille hatte im zweiten Spiel bereits Real Madrid mit 1:0 bezwungen.

Benfica Lissabon hat vor dem nächsten Champions-League-Auftritt beim FC Bayern München am 6. November gegen Feyenoord Rotterdam verloren. Die Portugiesen unterlagen dem niederländischen Club mit 1:3 (0:2).

Thuram trifft spät für Inter

Inter Mailand gewann spät bei den noch punktlosen Young Boys Bern mit 1:0 (0:0). Der frühere Bundesligaprofi Marko Arnautovic vergab für Inter mit einem Foulelfmeter die große Chance zum 0:1 (48.). In der Nachspielzeit markierte der Ex-Gladbacher Marcus Thuram doch noch den 1:0-Siegtreffer (90.+3).

Atalanta Bergamo kam gegen Celtic Glasgow nicht über ein 0:0 hinaus. Die Italiener gastieren am nächsten Spieltag beim VfB Stuttgart. Ohne Tor und ohne Punkt bleibt RB Salzburg nach einem 0:2 (0:0) gegen Dinamo Zagreb.