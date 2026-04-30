Gymnasium Broich: Crashkurs fürs Leben

Von 8 bis 14 Uhr dreht sich an der Schule alles um Themen, die im normalen Unterricht kaum vorkommen: Miete, Steuern, Finanzen und Berufseinstieg. In vier Workshops erklären Fachleute aus dem echten Berufsleben, worauf es ankommt – zum Beispiel, warum man schon mit dem ersten Gehalt ans Alter denken sollte. Das Konzept dahinter stammt von einer Initiative, die seit 2019 jedes Jahr Hunderte Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz besucht. Die Idee entstand damals aus einer einfachen Frage: Warum lernen Schüler Gedichtanalyse in vier Sprachen, wissen aber nicht, wie eine Nebenkostenabrechnung funktioniert? Das Projekt will außerdem dafür sorgen, dass Finanzwissen nicht vom Elternhaus abhängt – sondern alle jungen Menschen gleichermaßen erreicht, so die Initiative.