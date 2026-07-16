Grünflächen in Dümpten sichern: Mülheimer können mitreden

Der Hintergrund: Im Bereich Borbecker Straße und Denkhauser Höfe liegt ein weitgehend unbebauter Blockinnenbereich mit Grünflächen und Gärten. Dort liegt der Stadt eine Bauvoranfrage für mehrere Einfamilienhäuser vor – die nach aktuellem Recht wohl genehmigt werden müsste. Um das zu verhindern, soll ein Bebauungsplan die Grünflächen dauerhaft sichern und eine unkontrollierte Nachverdichtung stoppen, so die Stadt. Gerade mit Blick auf Hitze und Starkregen sei der Erhalt solcher Freiflächen im Stadtgebiet wichtig. Die Planunterlagen sind bis 21. August online einsehbar sowie im Amt für Stadtplanung im Technischen Rathaus – allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung.