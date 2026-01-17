Grüne-Jugend-Chef beschimpft Söder - CSU fordert Rücktritt

Berlin (dpa) - Der Vorsitzende der Grünen Jugend, Luis Bobga, hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in einem Video beschimpft und damit Rücktrittsforderungen der CSU ausgelöst. In dem Clip rappt Bobga nach einem Song des Künstlers Haftbefehl. Wie dieser benutzt Bobga den Begriff «Hurensohn». In Bobgas Video wird dazu ein Bild von Söder eingeblendet. Anlass ist offenbar Söders Vorschlag, einige Bundesländer einzusparen.

Eine Sprecherin der Grünen Jugend bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass das Video authentisch ist. In einer Erklärung ruderte Bobga zurück. Er bedaure, dass «die Auseinandersetzung mit dem Inhalt von Herrn Söders Aussage auf der Strecke geblieben» sei. Bobga betonte, es sei nie sein Ziel gewesen, Söder «mit dieser Beleidigung direkt anzusprechen. Dass dies durch den von mir ausgewählten Song passiert ist, tut mir leid».

CSU: «Amt sofort niederlegen»

Zuvor hatte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann in der «Bild» scharfe Kritik geäußert. «Bobga muss sich für seine Hassrede bei Markus Söder entschuldigen und das Video löschen», forderte Hoffmann. «Wer so etwas sagt, ist nicht länger tragbar.» Die Grünen-Vorsitzenden Felix Banaszak und Franziska Brantner dürften dazu nicht schweigen.

Banaszak sagte auf dpa-Anfrage: «Luis Bobga sagt, dass es ihm leidtut. Das finde ich gut und richtig.»

Der CSU-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, erklärte gemeinsam mit dem Fraktionschef der Freien Wähler, Florian Streibl: «Diese Entgleisung ist unglaublich und darf nicht ohne Konsequenzen bleiben.» Auch sie forderten: «Luis Bobga muss sein Amt als Vorsitzender der Grünen Jugend sofort niederlegen und sich beim bayerischen Ministerpräsidenten entschuldigen.»

«Musik der Jugendkultur»

Bobga leitet seit Oktober 2025 gemeinsam mit Henriette Held die Grüne Jugend. Das Duo kam nach Kritik an provokanten Äußerungen der vorherigen Grüne-Jugend-Chefin Jette Nietzard ins Amt. Nietzard hatte Söder auf Tiktok als «Hundesohn» beschimpft.

In seiner Reaktion auf die Kritik an dem Rap-Video erläuterte Bobga: «Mit meiner Kommunikation auf Social Media möchte ich junge Menschen erreichen und ihr Interesse an Politik wecken und stützen. Dazu gehört es, sich an Musik aus der Jugendkultur zu bedienen, so auch in diesem Video. Deutschrap ist für viele junge Menschen Ausdrucksform und Teil ihrer Lebensrealität - gerade für diejenigen, für die sich viele in der Politik-Blase nur wenig interessieren.»