Großspende für inklusiven Spielplatz

Das Besondere: Rollstuhlfahrer können auf eine höhere Ebene des Hauptspielgeräts gelangen und mit anderen Kindern spielen. Der städtische Eigenanteil von 300.000 Euro wird komplett durch Spenden und Stiftungsgelder gedeckt. Das Großspielgerät wird bereits im Februar geliefert. Der inklusive Spielplatz ist ein Leuchtturmprojekt für die Internationale Gartenausstellung 2027 in Mülheim. Ziel ist es, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen können.