Großspende für inklusiven Spielplatz
Der Mülheimer Verein "Rolli Rockers Sprösslinge" hat weitere 60.000 Euro für den inklusiven Spielplatz am Schloßberg gespendet. Damit hat der Verein insgesamt 160.000 Euro beigesteuert. Der neue Spielplatz soll im Herbst 2026 fertig werden und kostet insgesamt 1,5 Millionen Euro.
Veröffentlicht: Freitag, 19.12.2025 05:47
Das Besondere: Rollstuhlfahrer können auf eine höhere Ebene des Hauptspielgeräts gelangen und mit anderen Kindern spielen. Der städtische Eigenanteil von 300.000 Euro wird komplett durch Spenden und Stiftungsgelder gedeckt. Das Großspielgerät wird bereits im Februar geliefert. Der inklusive Spielplatz ist ein Leuchtturmprojekt für die Internationale Gartenausstellung 2027 in Mülheim. Ziel ist es, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen können.