Großrazzia gegen Nagelstudio-Mafia im Ruhrgebiet
Über 1000 Ermittler haben am Mittwoch Nagelstudios in NRW und anderen Bundesländern durchsucht. Im Mittelpunkt steht ein 56-jähriger Düsseldorfer, der jahrelang Menschen ohne Papiere beschäftigt haben soll.
Veröffentlicht: Donnerstag, 15.01.2026 09:02
Die Polizei vollstreckte drei Haftbefehle und durchsuchte 49 Objekte in fünf Bundesländern, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Allein im Ruhrgebiet waren Ermittler in Dortmund, Bochum, Duisburg, Essen und Herne unterwegs. Der Hauptverdächtige soll seit 16 Jahren Nagelstudios betrieben und dabei vietnamesische Arbeiter ohne Aufenthaltserlaubnis illegal beschäftigt haben. Der Schaden für Steuern und Sozialkassen beträgt über sieben Millionen Euro. Gegen 24 weitere Personen wird noch ermittelt. Für Kunden der betroffenen Studios bedeutet das: Sie haben unwissentlich ein kriminelles System unterstützt, bei dem Arbeiter ausgebeutet wurden, laut Polizei.