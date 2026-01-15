Großrazzia gegen Nagelstudio-Mafia im Ruhrgebiet

Die Polizei vollstreckte drei Haftbefehle und durchsuchte 49 Objekte in fünf Bundesländern, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Allein im Ruhrgebiet waren Ermittler in Dortmund, Bochum, Duisburg, Essen und Herne unterwegs. Der Hauptverdächtige soll seit 16 Jahren Nagelstudios betrieben und dabei vietnamesische Arbeiter ohne Aufenthaltserlaubnis illegal beschäftigt haben. Der Schaden für Steuern und Sozialkassen beträgt über sieben Millionen Euro. Gegen 24 weitere Personen wird noch ermittelt. Für Kunden der betroffenen Studios bedeutet das: Sie haben unwissentlich ein kriminelles System unterstützt, bei dem Arbeiter ausgebeutet wurden, laut Polizei.