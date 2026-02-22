«Großes, großartiges Italien»: Medien zum Olympia-Abschluss

Verona (dpa) - Mit einer farbenfrohen Schlussfeier sind die Olympischen Winterspiele in Italien zu Ende gegangen. Internationale Medien schwärmen über den Abschluss der Spiele:

Italien

«Corriere della Sera»: «Die große Schönheit einer glücklichen Olympiade. Jetzt ist der Vorhang gefallen.»

«La Gazzetta dello Sport»: «Zusammenfassend waren die Olympischen Spiele für Italien ein Erfolg. Mehr als wir erwartet haben, sportlich, organisatorisch und emotional. Sie werden den Italiener als ein Winter in Erinnerung bleiben, in dem wir uns in unseren Fähigkeiten wiedererkannt haben und nicht nur in unserer Schwäche.»

«La Stampa»: «Die Olympischen Spiele von Mailand-Cortina sind vorbei. Sie werden uns noch lange in Erinnerung bleiben. Diese Spiele waren ein Erfolg, auch weil wir allzu oft vergessen, dass wir hin und wieder auch gewinnen.»

Großbritannien

«Guardian»: «Eine charmante Schlussfeier sorgt für den Abschluss der Spiele von Mailand und Cortina. Es waren fantastische Spiele. Danke Mailand-Cortina.»

Frankreich

«Le Parisien»: «Die olympische Fahne in den Händen Frankreichs, die Flamme ist erloschen.»

«Le Figaro»: «Italien hat in Schönheit den Staffelstab an Frankreich weitergegeben. (...) Mailand, Cortina d’Ampezzo und Italien hatten ehrgeizige Pläne, standen vor Herausforderungen und erlebten interne Konflikte, aber letztendlich richteten sie erfolgreiche Spiele aus. »

«Le Monde»: «Die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina sind vorbei, die olympische Fahne wird weitergegeben an die Alpen 2030».

USA

«The Athletic»: «Die Veranstaltung bot für jeden Geschmack etwas. Für Liebhaber hoher Kunst und tiefgründiger Symbolik: ikonische Opernfiguren, aufwendige Kostüme, Operngesang, Akrobatik und Tanz. Für Geschichtsinteressierte: Steinbögen aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Und für Pyrotechnik-Fans: Feuer. (...) Die Stimmungsänderung war deutlich spürbar – der Wettkampf war vorbei, Gewinner und Verlierer standen fest, Liebe wurde gefunden und Liebe ging verloren. Alle wirkten entspannter. Sie genossen den Moment, die harte Arbeit war getan. Eine deutsche Athletin wurde von ihrem Teamkollegen hochgehoben und betrat die Arena.»

«NBC»: «Großes, großartiges Italien, du hast Wort gehalten.»

«CNN»: «Mit Drama, Nervenkitzel, Momenten zum Lachen und zahlreichen packenden Medaillenentscheidungen waren dies Winterspiele, die unvergesslich bleiben werden.»

Österreich

«Krone»: «Ciao, Italien! Opulente Zeremonie beendet Olympia»

Spanien

«Marca»: «Die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina d’Ampezzo fanden in der Arena von Verona, begleitet von italienischer Oper, ihren krönenden Abschluss – mit derselben Brillanz und Perfektion, die die gesamte Veranstaltung auszeichneten.»