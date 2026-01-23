Großes AfD-Treffen in Mülheim
Mehrere hundert AfD-Politiker samt Parteichefin Alice Weidel werden morgen (24.1.) nach Mülheim kommen. Die Partei trifft sich zu einem Mandatsträger-Kongress. Das hat die Landtagsfraktion der AfD angekündigt. Wo der Kongress stattfindet, sagt die Fraktion nicht. Nach Informationen der WAZ werden sich AfD-Politiker in der Grand Eventhalle an der Weseler Straße treffen. Laut Polizei hat sich Gegenprotest angekündigt.
Veröffentlicht: Freitag, 23.01.2026 06:42
Die Linke hat eine Demo mit rund 200 Teilnehmern angemeldet. Zudem hat das Bündnis "Mülheim stellt sich quer" eine Demo mit rund 50 Teilnehmern angezeigt. Die Polizei stellt sich auf alle möglichen Lagen ein. Für den Fall, dass die Demos größer ausfallen, ist die Polizei vorbereitet, sagt ein Sprecher.