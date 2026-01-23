Großes AfD-Treffen in Mülheim

Mehrere hundert AfD-Politiker samt Parteichefin Alice Weidel werden morgen (24.1.) nach Mülheim kommen. Die Partei trifft sich zu einem Mandatsträger-Kongress. Das hat die Landtagsfraktion der AfD angekündigt. Wo der Kongress stattfindet, sagt die Fraktion nicht. Nach Informationen der WAZ werden sich AfD-Politiker in der Grand Eventhalle an der Weseler Straße treffen. Laut Polizei hat sich Gegenprotest angekündigt.