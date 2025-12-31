Großeinsatz am Baldeneysee war falscher Alarm

Gegen 13:50 Uhr rückten zwei Löschzüge aus, weil sich eine Markierungsboje am Baldeneysee unregelmäßig bewegte, teilt die Feuerwehr Essen mit. Der Verdacht: Eine Person könnte sich in der Bojenkette verfangen haben. Die Retter suchten mit Drohnen, Booten und Tauchern nach Vermissten. Das Eis auf dem See machte die Rettung besonders schwierig - die Boote kamen kaum voran. Nach anderthalb Stunden war klar: Niemand war in Gefahr, nur Eisplatten hatten die Boje bewegt. Für die Essener zeigt der Einsatz: Lieber einmal zu viel den Notruf wählen als zu wenig - auch wenn es falscher Alarm war, so die Feuerwehr.