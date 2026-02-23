Großbrand in Essen am Freitag

Aufgrund der Größe des Feuers und der hohen Brandlasten waren insgesamt rund 85 Einsatzkräfte vor Ort. Nach mehreren Stunden Einsatzdauer lösten

verschiedene Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr die Einsatzkräfte vor Ort ab. Der Einsatz dauerte bis etwa 23:30 Uhr.





Während der intensiven Löscharbeiten, bei denen bis zu 12.000 Liter Wasser pro Minute eingesetzt wurden, breitete sich eine große Rauchwolke über mehrere Stadtteile aus. Die Einwohner wurden über Warn-Apps, Social Media und Lokalradio frühzeitig informiert. Mithilfe von Spezialtechnik und Drohnen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und umliegende Hallen geschützt werden. Nachkontrollen folgen, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Verletzt wurde niemand und die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache laufen.