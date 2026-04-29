Großbrand an der Ruhrorter Straße - MIT UPDATE!

Update: 8.46 Uhr +++ Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Löscharbeiten im Hafengebiet noch bis heute Mittag andauern. Einsatzkräfte sind dabei, die brennenden Altpapierballen auseinanderzuziehen und diese einzeln abzulöschen. Bei rund 80 Prozent der Ballen ist das erledigt, sagt die Feuerwehr. +++





Update: 5.34 Uhr +++ Im Mülheimer Hafen ist die Feuerwehr zur Stunde weiter dabei einen Großbrand zu löschen. Auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes an der Ruhrorter Straße brennt es seit gestern Nachmittag. Aktuell laufen noch Nachlöscharbeiten, um verbliebene Glutnester zu bekämpfen. Das hat uns die Leitstelle der Feuerwehr heute früh auf Nachfrage gesagt. +++





Heute (28.04.) gegen 15 Uhr hat es auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs an der Ruhrorter Straße lichterloh gebrannt. Eine riesige Rauchwolke war schon von weitem über der Stadt zu sehen.