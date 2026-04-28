Großbrand an der Ruhrorter Straße

Gepresste Altpapierballen standen auf einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern – das entspricht etwa drei Fußballfeldern – nahezu vollständig in Flammen. Ein Mitarbeiter des Betriebs verletzte sich beim Versuch, selbst zu löschen, und musste ins Krankenhaus. Weil Funken und Asche weit flogen, sicherte die Feuerwehr die umliegenden Gebäude und Hallen ab, damit die Flammen nicht übergreifen, so die Feuerwehr Mülheim. Insgesamt vier Löschzüge der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sind im Einsatz – zusätzlich rückte die Feuerwehr Oberhausen mit einem Spezialfahrzeug zur Wasserversorgung aus. Der Einsatz wird noch mehrere Stunden dauern: Die Ballen müssen erst auseinandergerissen werden, um versteckte Glutnester löschen zu können.





Rund um die Einsatzstelle staut es sich, vor allem auf der Weseler Straße, Akazienallee, Duisburger Straße und der Ruhrorter Straße selbst.





Für den Einsatz ist laut Polizei derzeit die Ruhrorter Straße zwischen dem Kreisverkehr an der Weseler Str. und Akazienallee in beiden Richtungen gesperrt.





Die Ruhrbahn meldet wegen der Sperrung starke Verspätungen auf der Linie 125, die das Hafengebiet durchquert.