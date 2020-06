Großbaustelle endet - frei Fahrt

Die Bauarbeiten am Klöttschen und am Tourainer Ring sind weitestgehend abgeschlossen. Gestern wurde schon der Klöttschen wieder Richtung Tourainer Ring geöffnet. Heute am Nachmittag soll der Verkehr komplett freigegeben werden.

© Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services