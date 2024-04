Goretzka mit Fingerzeig an Nagelsmann: Nehme den Kampf an

Berlin (dpa) – Leon Goretzka hat mit einem herausragenden Auftritt gegen den 1. FC Union Berlin eine Bewerbung für die Heim-EM abgeschickt.

«Das ist mein klares Ziel. Ich glaube. Aktuell ist meine Einstellung, dass ich versuche, immer auf dem Platz zu stehen und Julian (Nagelsmann) zu zeigen, dass ich da bin und den Kampf annehme. Das versuche ich Woche für Woche auf den Platz zu bringen, um irgendwie noch auf den Zug aufzuspringen», sagte Goretzka bei Sky nach dem 5:1 gegen den 1. FC Union Berlin.

Goretzka war für die Testspiele Ende März nicht berücksichtigt worden. Für keinen sei die Tür zu, hatte Nagelsmann anschließend gesagt. In Berlin avancierte der Mittelfeldspieler zum Mann des Abends. Der 29-Jährige traf nicht nur zum wichtigen 1:0, er sprühte vor Spielfreude und war an gleich drei weiteren Toren entscheidend beteiligt. Nahezu überall auf dem Feld war Goretzka zu finden und sorgte mit zahlreichen Sprints in die Tiefe für Freiräume auf den Flügeln.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus lobte bei Sky «die kämpferische Qualität» Goretzkas. «Die Tempowechsel, das Nachgehen in den Strafraum, die Zweikampfstärke. Leon ist immer ein wichtiger der Spieler für die Mannschaft, nicht nur bei Bayern, bei der Nationalmannschaft», befand Matthäus. Auch Bayern-Coach Thomas Tuchel war begeistert. «Er hat Form auch wieder gekriegt. Er ist stark und hat uns geholfen, zu gewinnen», urteilte der 50-Jährige.