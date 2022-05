Goretzka fehlt beim DFB-Training - Gündogan dabei

Marbella (dpa) - Der 27-jährige Goretzka, der in München während der Bundesliga-Saison über einen längeren Zeitraum wegen Knieproblemen ausgefallen war, absolvierte nach DFB-Angaben eine individuelle Übungseinheit.

Eingestiegen ins Training mit der Mannschaft ist derweil auch Ilkay Gündogan. Der Mittelfeldspieler war nach dem Gewinn des Meistertitels in England mit Manchester City erst einen Tag später nach Spanien angereist. Am Mittwoch hatte Gündogan zunächst nur eine Einheit im Fitnessraum absolviert. Bundestrainer Hansi Flick achtet am Saisonende sehr auf eine individuelle Belastungssteuerung.

Die DFB-Auswahl bleibt noch bis Freitag in Marbella. Nach einem freien Wochenende kommt der 26-köpfige Kader am Montagabend in Herzogenaurach wieder zusammen. Der Start in die Nations League erfolgt am Samstag kommender Woche in Bologna gegen Europameister Italien. Danach folgen die Partien am 7. Juni in München gegen England, am 11. Juni in Budapest gegen Ungarn sowie zum Abschluss am 14. Juni das Rückspiel gegen die Italiener in Mönchengladbach.