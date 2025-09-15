Navigation

Google-Mutter Alphabet ist erstmals 3 Billionen Dollar wert

Veröffentlicht: Montag, 15.09.2025 18:38

Die Aktie des Google-Mutterkonzerns hat ein neues Rekordhoch erreicht – der US-Konzern durchbricht die Schallmauer von drei Billionen Dollar. Und Analysten sehen noch Luft nach oben.

Google
© Matt Rourke/dpa

Rekord an der Börse

New York (dpa) - Die Google-Mutter Alphabet zählt schon länger zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, nun hat der US-Konzern einen neuen Rekord geknackt: Mit einem Kurssprung ist Alphabet an der Börse erstmals drei Billionen US-Dollar wert. Zuletzt stiegen die A-Aktien von Alphabet an der Wall Street um rund vier Prozent auf 252 Dollar. Damit gehörten sie zu den stärksten Werten im Technologiewerte-Index Nasdaq 100. 

Mit dem Durchbrechen der Schallmauer von drei Billionen Dollar krönten die A- und die C-Aktien der Google-Mutter ihre Rallye seit Anfang April. Damals standen die A-Papiere erst bei rund 145 Dollar. Binnen eines Jahres haben die Aktien sogar fast 60 Prozent zugelegt. 

Nur wenige Konzerne noch teurer

Alphabet ist damit das viertteuerste Unternehmen am US-Aktienmarkt. Auf eine höhere Marktbewertung kommen lediglich die Tech-Riesen Apple, Microsoft und - als wertvollstes Unternehmen - der Chipkonzern Nvidia, der vom Boom um Künstliche Intelligenz profitiert.

Analysten sehen Luft für weitere Kursgewinne bei Alphabet: Auslöser des jüngsten Anstiegs war, dass die US-Bank Citigroup ihr Kursziel für die A-Aktien von 225 auf 280 Dollar erhöht hat. Analyst Ron Josey sprach von einem beschleunigten Zyklus in der Produktentwicklung, der sich mit der zunehmenden Verbreitung des KI-basierten Chatbots Gemini sowohl im Anzeigen- als auch im Cloud-Geschäft beginne abzuzeichnen. Zudem gebe es mehr Klarheit um die rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen in einem relativ gesunden Online-Werbemarkt.

Alphabet gehört mit Apple, Microsoft, Nvidia, der Facebook-Mutter Meta, Amazon und Tesla zu den «Magnificent Seven» («Glorreichen Sieben») am US-Aktienmarkt. Die Tech-Riesen sind Taktgeber der Weltbörsen und haben ein großes Gewicht in Indexfonds (ETFs) etwa auf den MSCI World oder den S&P 500, die bei Privatanlegern beliebt sind. Die Aktien der Techkonzerne gelten als wachstumsstark, Kritiker warnen aber vor Klumpenrisiken für ETF-Anleger.

© dpa-infocom, dpa:250915-930-42019/2

