Golfer Rahm gewinnt 121. US-Open mit einem Schlag Vorsprung

Major-Turnier

Der 26-Jährige lieferte auf dem Torrey Pines Golf Course in La Jolla eine starke 67er-Runde mit zwei Birdies auf den Bahnen 17 und 18 ab und distanzierte den Südafrikaner Louis Oosthuizen um einen Schlag. Insgesamt blieb Rahm nach den vier Tagen sechs Schläge unter Par. Er war erst zu Beginn des Monats während eines Turniers positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte als Führender abbrechen müssen. «Das ist die Kraft des positiven Denkens», sagte Rahm mit dem Pokal in der Hand. Er übernahm auch die Führung in der Golf-Weltrangliste.

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer fiel am Schlusstag noch um fünf Ränge zurück und beendete das Major auf dem geteilten 26. Platz. Auf die Spitze fehlten ihm nach der 73er-Runde neun Schläge. Ein schwacher Auftakt mit vier Bogeys in Serie auf den Bahnen vier bis sieben kosteten den 36-Jährigen aus Mettmann nach den starken Auftritten am zweiten und dritten Tag mit 68er- und 69er-Runden früh alle Hoffnungen auf ein deutlich besseres Abschneiden. Kaymer hatte das prestigeträchtige Turnier 2014 gewonnen.

