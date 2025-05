Golf-Star Scheffler gewinnt PGA Championship

Charlotte (dpa) - Der Golf-Weltranglistenerste Scottie Scheffler hat bei der PGA Championship seinen dritten Triumph bei einem Major-Turnier geholt. Der Superstar aus den USA spielte im Quail Hollow Club in Charlotte zum Abschluss eine 71er-Runde und gewann am Ende mit fünf Schlägen Vorsprung auf seine US-Landsleute Harrison English, Bryson DeChambeau und Davis Riley, die sich mit jeweils 278 Schlägen Rang zwei teilten. Scheffler, der Olympiasieger von Paris, hatte 2022 und 2024 bereits das traditionsreiche Masters in Augusta gewonnen.

Scheffler war mit sechs Schlägen Vorsprung auf die letzte Runde gegangen. Vor Bahn Nummer sechs waren es noch fünf Schläge - zwei Bogeys von Scheffler und drei Birdies von Jon Rahm aber sorgten dafür, dass die beiden Golfer gleichauf waren, als Scheffler an Bahn zehn abschlug. Dann aber übernahm Scheffler wieder die Kontrolle, spielte drei Birdies auf den letzten Bahnen und holte sich den Sieg. Rahm rutschte dagegen noch ab auf den geteilten achten Platz. Der Deutsche Stephan Jäger blieb mit einer 74er-Runde erneut unter seinen Möglichkeiten, rutschte noch weiter zurück und beendete das Turnier auf Platz 70.