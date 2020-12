«Godfall» bietet kurzweilige Action mit hohem Schauwert

Die Rache des Orin

Berlin (dpa/tmn) - Monster verhauen, Schätze sammeln und die Grafik genießen: So lässt sich «Godfall» zusammenfassen. Das kunterbunte Action-Kampfspiel ist einer der ersten Spiele-Blockbuster, der neben dem PC nur auf einer Konsole der neuen Generation erscheint, in diesem Fall der Playstation 5.

Die Geschichte des Fantasy-Dramas ist schnell erzählt - und auch nicht weiter wichtig. Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle von Orin, einem halbgöttlichen Krieger in glänzender Ritterrüstung, der von seinem machthungrigen Bruder Macros verraten und beinahe getötet wird. Nun sinnt Orin auf Rache.

Alte Mechanismen in neuem Gewand

Der Rachefeldzug führt Orin - und damit die Spielenden - durch verschiedene und oft wunderschöne Landschaften und Welten. Dort lauern unzählige Monster, Dämonen und Maschinenwesen, die mit Schwertern, Äxten und anderen Waffen verprügelt werden wollen. Besiegte Gegner lassen Schätze zurück, aus denen Orin in seinem Hauptquartier neue und bessere Ausrüstung bauen kann.

Dazu gibt es natürlich Erfahrungspunkte, mit denen Spielerinnen und Spieler neue Fähigkeiten freischalten, und andere Mechanismen, bekannt aus vergleichbaren Titeln wie «Diablo» oder «Destiny». «Godfall» hat das Rad damit keineswegs neu erfunden - was aber nicht weiter stört. Denn Schau- und Unterhaltungswert der Action stimmen.

Mehr Spaß zu dritt

Zumindest auf dem regulären Schwierigkeitsgrad stellt «Godfall» auch keine übermäßig großen Anforderungen: Wer sich einfach ohne große Überlegungen in die Gegnerhorden stürzt, hat in der Regel auch Erfolg. Am meisten Spaß macht das im Koop-Modus, in dem bis zu drei Spielerinnen und Spieler gemeinsam auf die Jagd nach Monstern und Schätzen gehen.

«Godfall» von Counterplay Games und Gearbox Software ist für PC und Playstation 5 erschienen. Das Spiel ist ab 16 Jahren freigegeben und kostet rund 60 Euro.

