Gnabry vor Bayern-Verbleib - Neue Offerte für Lewandowski?

München (dpa) - Die Zukunft von Torjäger Robert Lewandowski beim FC Bayern München ist weiter offen, Flügelspieler Serge Gnabry steht dagegen wohl unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung.

Medienberichten zufolge könnte Gnabry nach monatelangen Verhandlungen sein neues Arbeitspapier beim deutschen Fußball-Meister schon in den nächsten Tagen unterzeichnen. Nach Information der «Bild» wird der 27 Jahre alte Nationalspieler seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag um vier Jahre verlängern.

Gehaltsvorstellungen als Knackpunkt

Über die Zukunft des Münchner Offensivspielers war zuletzt viel spekuliert worden. Verlängert Gnabry oder nicht? Verlässt er die Bayern sogar schon vorzeitig? Während Publikumsliebling Thomas Müller und Nationalkeeper Manuel Neuer ihre Verträge ohne große Nebengeräusche ausweiteten, stockten die Gespräche zwischen den Münchnern und Gnabry immer wieder. Als Knackpunkt wurden dabei unterschiedliche Gehaltsvorstellungen genannt. Auch die aus seiner Sicht mangelnde Wertschätzung beim deutschen Rekordmeister soll für Gnabry ein Grund gewesen sein, einen Wechsel in Betracht zu ziehen.

Als einer der hoffnungsvollsten deutschen Nachwuchsfußballer war Gnabry im Sommer 2017 nach dem Gewinn der U21-Europameisterschaft aus Bremen nach München geholt worden. Seitdem gewann er mit den Bayern bislang viermal die Meisterschaft, zweimal den DFB-Pokal und im Jahr 2020 die Champions League. In 171 Pflichtspielen im FCB-Trikot erzielte der heute 27-Jährige 64 Tore.

Lewandowski-Zukunft weiter offen

Derweil bleibt die Zukunft von Weltfußballer Lewandowski weiterhin offen. Der 33 Jahre alte Pole erschien zwar trotz seines Wechselwunsches zum FC Barcelona auch am Freitag zum Teamtraining an der Säbener Straße, hofft aber Medienberichten zufolge auf eine Einigung beider Vereine noch vor Beginn der Münchner USA-Reise am Montag. Ob der Pole bei der großen Teampräsentation an diesem Samstag in der Allianz Arena mit dabei sein wird, war am Freitag unklar.

Nach «Bild»-Informationen wollen die Katalanen ein neues Angebot für Lewandowski abgeben und ihre letzte Offerte «deutlich erhöhen». Eine Quelle wurde nicht genannt. Dem Vernehmen nach wären die Münchner ab einem Angebot von 50 Millionen Euro verhandlungsbereit. Stand jetzt gilt die Aussage der Bayern-Bosse, dass Lewandowski seinen bis zum 30. Juni 2023 datierten Vertrag erfüllen soll.