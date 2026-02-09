Glasverbot und Sperrungen an Rosenmontag

Das Glasverbot gilt auch 100 Meter neben dem Zugweg und auf dem kompletten Rathausmarkt. Auch Kioske und Trinkhallen dürfen keine Getränke in Glasflaschen verkaufen. Grund: Scherben könnten Kinder und andere Besucher verletzen. Entlang der Zugstrecke werden Parkverbotszonen eingerichtet. Falsch geparkte Autos werden sofort abgeschleppt. Auf dem Rathausmarkt gibt es wieder eine familienfreundliche Zone ohne Alkohol und Zigaretten. Der Zug startet um 14 Uhr und führt durch die Innenstadt. Alle städtischen Dienststellen bleiben geschlossen, heißt es von der Stadt.

Alle Infos zum Rosenmontagszug gibt es HIER.