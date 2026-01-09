Gladbeck: SEK-Einsatz nach Gold- und Waffenfund

Im Auto der vier Männer haben die Polizisten mehrere Pistolen, ein griffbereites Messer und Gold gefunden. Doch die Polizei sagt, dass das Gold rechtmäßig im Besitz der Männer sei. Es bestehe kein Zusammenhang zu dem Einbruch in die Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer.

Noch am Abend haben die Einsatzkräfte vier Wohnungen in Gladbeck und ein Juweliergeschäft in Gelsenkirchen durchsucht, das zu einem der Männer gehört. Dort hat die Polizei weitere Waffen gefunden. Sie ermittelt jetzt wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Die Männer sind inzwischen aus dem Gewahrsam entlassen worden.