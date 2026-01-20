Ginko startet Beratungsreihe für Eltern

Den Auftakt macht das Thema "Feiern statt reihern an Karneval" über jugendlichen Alkoholkonsum. Am 18. Februar folgt ein Abend über psychische Belastungen bei Jugendlichen. Der dritte Termin am 18. März behandelt Cannabis und E-Zigaretten. Alle Veranstaltungen finden von 19 bis 21 Uhr in der Evangelischen Ladenkirche an der Kaiserstraße 4 statt. Der Eintritt ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Fachstelle für Suchtvorbeugung will Eltern informieren und zum Austausch einladen, heißt es von der ginko Stiftung.