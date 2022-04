«Gibt nichts Schöneres»: Freiburg schlägt auch Hoffenheim

Der SC Freiburg bleibt voll auf Kurs Europapokal. Der Sport-Club gewinnt in Hoffenheim - und setzt damit RB Leipzig unter Druck. Am Ende könnten die Breisgauer sogar in der Champions League landen.

© Uwe Anspach/dpa