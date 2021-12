Gewinnt Tickets für Rea Garvey in Oberhausen

Rea Garvey am 27.01. live in der Rudolf Weber-Arena

Mit einer Arena-Tour und neuen Songs gibt Rea Garvey in schwierigen Zeiten optimistische Signale. Und ihr könnt live dabei sein! Gewinnt Tickets inklusive Suite und Catering für das Konzert am Donnerstag, den 27. Januar 2022 – gesponsert vom neuen Namensgeber Rudolf Weber Gebäudedienste!

Der neue Namensgeber Rudolf Weber Gebäudedienste

Ab dem 01.01.2022 erlebt man Konzerte und Aufführungen nicht mehr in der König Pilsener, sondern in der Rudolf Weber-Arena. Seit mehr als 85 Jahren ist Rudolf Weber für zahlreiche Kunden aus Industrie, Handel, Dienstleistungen und Kommunen im Bereich professioneller Gebäudeservices tätig. Das Familienunternehmen mit Hauptverwaltung in Essen wird mittlerweile in der dritten Generation von Inhaber Andreas Weber geführt. Der DIN-zertifizierte Dienstleister ist mit rund 4.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zwölf Standorten in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz vertreten.