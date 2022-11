Gewinnspiel: Radio Mülheim sucht die Magic Family

Das House of Magic ist die neue Attraktion am Westfield Centro in Oberhausen. Für Fans der Ehrlich Brothers und alle, die Spaß daran haben, sich für zwei Stunden auf ein magisches Erlebnis einzulassen. 19 individuell gestaltete Räume auf 3.000 m² und über 150 Exponate laden dich ein, in die verblüffende Welt der Magie einzutauchen.

Mit dem Fahrstuhl geht es hoch hinaus und von da direkt durch die Wand in das geheimnisvolle Haus, in dem Unmögliches möglich wird. Beim Gang über den Schrumpfteppich wirst du winzig wie eine Maus und landest in einem der Koffer der Ehrlich Brothers. Was eben noch klein war, ist plötzlich riesengroß. In der Zauberwerkstatt warten kuriose Exponate darauf, entdeckt und ausprobiert zu werden.

Ihr könnt zu den Ersten gehören, die das House of Magic besuchen können. Wenn ihr am Eröffnungswochenende (20.11.22) dabei sein wollt, dann bewerbt euch jetzt hier als Magic Family (5 Tickets pro Familie) und Radio Mülheim beschert euch magische Momente.