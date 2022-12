Gewinnspiel: Der REWE Lieferservice ist ab sofort unterwegs in weiten Teilen des Ruhrgebiets

Erledigt euren Einkauf ohne Supermarktbesuch und lasst euch eure Einkäufe bequem bis an die Wohnungstür und in jedes Stockwerk liefern. Der REWE Lieferservice liefert pünktlich zum Wunschtermin, den ihr bestimmt: Immer Montag bis Samstag, 7 bis 22 Uhr und je nach Verfügbarkeit sogar 'Same Day' geliefert. Durch den gekühlten Transport wird die frische eurer Lebensmittel garantiert - und das bei einer Qualität und Haltbarkeit wie selbst ausgesucht. Bei eurer ersten Bestellung wird keine Liefergebühr fällig und die Bezahlung erfolgt erst nach der Lieferung.

Wir verlosen 5 Gutscheine für den REWE Lieferservice im Wert von 50 Euro

So funktioniert der REWE Lieferservice:

Schritt 1: Bestellung aufgeben - Per App oder auf rewe.de/shop können Kunden ihre Bestellung aufgeben. Mehr als 15 000 Produkte stehen rund um die Uhr zur Auswahl. Zum Schluss kann der Besteller einen Wunschtermin für die Lieferung bestimmen.

Schritt 2: Persönliche Kontrolle - Die Mitarbeiter kontrollieren im Lager jedes Produkt, bevor es sorgfältig für die Lieferung verpackt wird.

Schritt 3: Frische Lieferung - Dank der Kühlung in den Fahrzeugen kommen die Produkte frisch bei den Kunden an. Egal, ob es sich um frische, trockene oder tiefgekühlte Ware handelt.

Schritt 4: Pünktliche Lieferung zum Wunschtermin an die Wohnungstür - Ganz gleich, in welcher Etage die Kunden wohnen - die Lieferfahrer bringen den Einkauf bis an die Wohnungstür. Das Schleppen entfällt also in jedem Fall.

Praktische Einkaufshelfer

Favoriten speichern und der Einkauf ist schnell erledigt. Beim REWE Lieferservice bekommen Kunden mehr als 15.000 Produkte. Vom frischen Salat über tiefgekühlten Fisch bis hin zu Drogerieartikeln wie beispielsweise Zahnpasta oder Windeln. Über die Funktion “Meine Produkte” sind alle bereits gekauften Produkte an einem Ort einsehbar und wer öfter das Gleiche kauft, kann seine Lieblingsprodukte als Favoriten für den nächsten Einkauf speichern. Warenkorbvorschläge garantieren schnelleres Einkaufen für Familien, Singles oder das Büro. Auch die Lieferfahrer helfen beim Einkauf: Sie bringen nicht nur die Produkte zum Kunden, sondern nehmen sogar Pfand wieder mit.

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 18 Jahren. Außerdem muss sich eure Adresse im Liefergebiet des REWE Lieferservice befinden. Eine Anfrage ist über die PLZ-Eingabe auf rewe.de/shop möglich. Hier findet ihr unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen. Dieses Gewinnspiel endet am 12.12.2022.