Gewerkschaft warnt vor Mindestlohn-Trickserei
Der Mindestlohn ist im Januar auf 13,90 Euro gestiegen. Die Gewerkschaft NGG befürchtet, dass manche Betriebe in Mülheim versuchen, um die höhere Bezahlung herumzukommen.

Veröffentlicht: Mittwoch, 21.01.2026 13:00

Besonders die 13.500 Mini-Jobber in der Stadt sollten ihre Lohnabrechnung für Januar genau prüfen. Manche Arbeitgeber könnten die Arbeitszeit auf dem Papier verkürzen, um den höheren Stundenlohn zu umgehen. Das wäre aber ein klarer Gesetzesverstoß, heißt es von der NGG. Die Gewerkschaft fordert mehr Kontrollen durch den Zoll. Beschäftigte in der Gastronomie und Lebensmittelbranche können sich Hilfe bei der Gewerkschaft holen. Das Risiko für Betrüger, erwischt zu werden, sei derzeit zu gering, so die NGG.

