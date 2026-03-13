Gestohlener LKW ohne wertvolle Ladung gefunden

Der Auflieger war zwischen Samstagabend (7.03.) und Montag (9.03.) von der Solinger Straße in Saarn gestohlen worden. Unbekannte Täter trennten den geparkten Anhänger von seiner Zugmaschine und lösten die Bremsen. Der Anhänger besitzt eine grüne Plane mit weißer Aufschrift, ein rundes Firmenlogo und belgische Kennzeichen. Ein Zeuge hatte das Gespann zuletzt am Samstagabend (7.03.) gegen 19 Uhr gesehen.

Gestern Nachmittag (12.03.) bemerkte ein Zeuge einen abgestellten Auflieger auf der Gelsenkirchener Straße in Herten. Dieser stand nahe der A2-Auffahrt und entsprach den Beschreibungen des gestohlenen Fahrzeugs. Alarmierte Polizeikräfte identifizierten den Anhänger schnell als den gestohlenen aus Saarn.

Die bittere Erkenntnis: Die Zinkladung war fehlte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe die Ware an einem unbekannten Ort auf ein anderes Fahrzeug umgeladen und anschließend mit der Beute geflüchtet sind.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise. Wer im Bereich der Gelsenkirchener Straße in Herten verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich melden. Dies gilt insbesondere für das Umfeld der A2-Auffahrt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an.