Gericht prüft Bewährungsstrafe gegen Kremlkritiker Nawalny

Bleibt Alexej Nawalny in den nächsten Jahren in Haft? Ein Gericht in Moskau will über die Berufung des Oppositionellen entscheiden. Doch es nicht das einzige Verfahren an diesem Tag gegen ihn.

© Alexander Zemlianichenko (dpa)