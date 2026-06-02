Gericht: Mülheimer Polizisten vom Dienst entfernt

Der Fall begann am 11. Januar 2019: Bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt am Hans-Böckler-Platz soll ein Beamter einen Deutsch-Kosovaren gefesselt und auf ihn eingeschlagen haben. Die beiden Dienstgruppenleiter schwiegen und ließen die Aktion im Einsatzbericht unter den Tisch fallen – so dass das Opfer selbst wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verfolgt wurde. Rund anderthalb Jahre später brachte eine junge Kommissarin den Fall ans Licht. Das Landgericht Duisburg verurteilte die beiden 2023 wegen Strafvereitelung im Amt zu Bewährungsstrafen. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat nun geurteilt, dass die Beamten nicht mehr tragbar sind und entließ sie aus dem Dienst, so das Gericht in einer Mitteilung. Beide können noch Berufung einlegen.