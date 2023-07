Gericht ermöglicht Kauf von Spielefirma Activision Blizzard

Microsoft will mit dem Kauf von Activision Blizzard Videospiele wie «Call of Duty» unter sein Dach holen. Bisher legten Wettbewerbshüter dem Mega-Deal Steine in den Weg. Ein Gericht sorgt nun für Bewegung.

© Mark Lennihan/AP/dpa