„GeMHeinsam statt EinsaMH“ - Aktion zu Heiligabend

Veröffentlicht: Montag, 10.11.2025 05:23

Die Weihnachtsaktion „GeMHeinsam statt EinsaMH“ soll in diesem Jahr noch größer werden. Gedacht ist sie für ältere Menschen in Mülheim, die sich in der Weihnachtszeit einsam fühlen.

© Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Damit noch mehr Menschen kommen können, zieht die Veranstaltung vom Schloß Broich ins Restaurant "La Vetra" in Speldorf. So sollen an Heiligabend weit mehr als 60 Menschen gemeinsam feiern können, sagen die Organisatoren. Sie nehmen ab sofort Anmeldungen entgegen:


E-Mail: info@gse.ruhr

Telefon (mit Anrufbeantworter): 88376666


Senioren können dort einfach ihren Namen und Telefonnummer hinterlassen. Es soll zeitnah einen Rückruf geben.


An Heiligabend wird es im La Vetra Musik, gemeinsames Singen und festliches Essen geben, heißt es. Die Senioren sollen auch wieder Geschenke bekommen. Wie im vergangenen Jahr können Weihnachtstüten oder Geschenkeboxen gepackt werden. Diese können ab heute (10.11.) bis zum 15.12. an den beiden Annahmestellen abgegeben werden:


  • Tankstelle Kraft GmbH
  • Tabak-Lotto-Post Uhlmann


Alle Details dazu gibt es hier:

Flyer zu Weihnachten in der Box (gemeinsam-statt-eisam-aktion-2025.pdf)
Flyer zu Weihnachten in der Box

Die Weihnachtsaktion „GeMHeinsam statt EinsaMH“ wird ausschließlich über Spenden finanziert. Davon werden u.a. Essen, Getränke, Geschenke, Deko, Transfer, Orga, Musik und Musik bezahlt.


Spenden gehen an:

Daniel Zschocke

IBAN: DE91 5002 4024 7120 1126 31

Verwendungszweck: Spende Weihnachten 2025


Auch per PayPal kann gespendet werden.

