Gemeinsames Saubermachen an der Freilichtbühne

Die Freilichtbühne und der Park an der Dimbeck locken jedes Jahr über 50.000 Besucher an. Leider bleibt danach oft Müll zurück. Gereinigt werden die Ränge, Wege, der Rosengarten, der Spielplatz und die umliegenden Bürgersteige. Ausrüstung wie Zangen, Handschuhe und Mülltüten stellt der Veranstalter bereit - auch Kaffee, Obst und Kekse für die Helfer. Die MEG unterstützt die Aktion. Groß und Klein sind herzlich willkommen, heißt es von den Organisatoren.