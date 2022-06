Gemeinsames Album von Jeff Beck und Johnny Depp

Berlin (dpa) - Der britische Gitarrist Jeff Beck (77) und US-Schauspieler Johnny Depp (59, «Fluch der Karibik») bringen ein gemeinsames Album heraus.

Es trägt den Titel «18» und soll am 15. Juli erscheinen, wie es in einer Mitteilung hieß. Für zwei Konzerte kommen Beck und Depp auch nach Deutschland: Am 6. Juli nach Offenbach und am 13. Juli zum Tollwood-Festival nach München.

Jeff Beck gilt als einer der besten Gitarristen der Welt. In den 1960er Jahren machte er sich bei The Yardbirds einen Namen, ehe er sich mit der Band überwarf. Mit seinem ersten Soloalbum «Truth» (1968) wurde er bereits zur Gitarrenlegende. Später arbeitete er in unterschiedlichen Formationen - unter anderem mit Mick Jagger, Roger Waters, Brian May, Paul Rodgers und Stevie Wonder zusammen.

Johnny Depp war den Angaben zufolge schon seit seiner Jugend musikalisch aktiv und wollte ursprünglich Rockstar werden. Er hat demnach bereits mit Musikern wie Paul McCartney, Slash, Alice Cooper und Joe Perry zusammengearbeitet. Zuletzt machte jedoch vor allem ein Verleumdungsprozess zwischen ihm und seiner Ex-Ehefrau Amber Heard Schlagzeilen.