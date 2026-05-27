Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: 35-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer

45128 E.-Südviertel: Am späten Dienstagabend (26. Mai) wurde die Polizei zur Kruppstraße in die Nähe des Hauptbahnhofs gerufen. Dort wurde ein 35-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Eine Mordkommission wurde eingerichtet und ein Tatverdächtiger festgenommen. Gegen 23:45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und meldete einen Mann, der bei einem Streit schwer verletzt wurde. Als die Beamten eintrafen, fanden sie auf dem Gehweg der Kruppstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs den Mann (35 Jahre, moldauische Staatsangehörigkeit) mit einer potenziell lebensgefährlichen Kopfverletzung am Boden liegend vor. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann medizinisch und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Mit Hilfe von Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen konnten zwei mögliche Tatverdächtige ermittelt werden. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden ein Mann (38 Jahre, polnische Staatsangehörigkeit) und eine Frau (35 Jahre, polnische Staatsangehörigkeit) angetroffen und vorläufig festgenommen. Sie wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Die 35-Jährige wurde vernommen und anschließend wieder entlassen. Gegen den 38-Jährigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und bittet um Zeugenhinweise. Diese nimmt die Polizei telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen. /bw