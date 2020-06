Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Essen: 34-jähriger Essener mit

Essen (ots) - 45141 E.-Stoppenberg: Am 4. Juni 2020 gegen 1:00 Uhr soll ein 34-jähriger Essener an einer Tankstelle an der Gelsenkirchener Straße drei Männer (25/26/27) mit Migrationshintergrund rassistisch beschimpft und mit einer Waffe (Gaspistole, wie sich später herausstellte) bedroht haben. Die durch die drei Männer verständigte Polizei konnte den 34-Jährigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes antreffen und nach anfänglichem Widerstand festnehmen. Auch den Beamten gegenüber äußerte der Mann dabei fortwährend fremden- und verfassungsfeindliche Parolen. Da der 34-Jährige eigentümliche Verhaltensweisen an den Tag legte und es Hinweise auf eine Eigengefährdung gab, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.