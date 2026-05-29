Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen: 32-Jähriger nach Auseinandersetzung

Gegen 00:45 Uhr kam es nach aktuellen Erkenntnissen in dem dortigen Kulturverein zunächst zu verbalen Streitigkeiten und daraufhin zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Infolgedessen erlitt der 32-Jährige schwere Verletzungen durch Messerstiche. Der Mann wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Beteiligte im Alter von 31 und 24 Jahren wurden augenscheinlich leicht verletzt.